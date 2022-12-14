Росимущество требует с ГУМа около 267 млн рублей за аренду земли на Красной площади

Росимущество подало в Арбитражный суд Москвы иск к АО "Торговый дом ГУМ" на 266,5 млн руб.

Речь идет о задолжности компании за аренду с 1 сентября 2020 года по 1 августа 2022 года. Первое заседание назначено на 19 января 2023 года. В Росимуществе говорит, что ответчик не уплатил аренду земельного участка под зданием на Красной площади. ГУМ платит за здание 1,7 млрд руб., включая налоги, из которых 289 млн – за землю.

Как следует из судебных материалов, федеральное ведомство обязано производить за свой счет капитальный ремонт здания. Если же оно этого не делает, но при этом возникает неотложная необходимость в срочных работах, то арендатор может сделать капитальный ремонт сам и взыскать с арендодателя его стоимость.

В настоящее время управляющая универмагом компания уже взыскала с государства 437,6 млн руб., говорит представитель Росимущества, сообщают "Ведомости".