Победители гастрономического конкурса покажут, какая Югра на вкус

В день 92-летия со дня основания Югры, в Ханты-Мансийске состоялось открытие окружной выставки-форума "Товары земли Югорской". Участниками мероприятия стали более 200 предприятий Югры из 21 муниципального образования. Посетителям ярмарки был представлен широкий спектр товаров югорских умельцев: от брендовой одежды, сувениров, текстиля для дома до съедобной продукции - рыбы, мяса, кондитерских изделий и дикоросов.

"Товары земли Югорской" - мероприятие традиционное. Два года назад ярмарку не проводили в связи с "ковидными" ограничениями. В этом году мероприятие стало юбилейным - его провели в 25 раз. Особенностью выставки-форума этого года стал конкурс "Вкусы Югры". Как сообщил директор департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев, победители регионального этапа конкурса будут представлять свои товары на общероссийском уровне.

"Вкусы Югры" - это новинка, придуманная для того, чтобы наши граждане еще больше узнавали о том, насколько вкусная и качественная продукция производится в Югре. Конкурс является региональным отборочным этапом перед выходом наших производителей на федеральный уровень для участия в конкурсе Минсельхоза РФ "Вкусы России", - сказал он.

На участие в конкурсе было подано 79 заявок от 40 югорских товаропроизводителей. Наибольшее количество заявок подано в номинациях "Мясные и колбасные изделия" и "Молоко и молочные продукты". Победителей выбирали эксперты и гости выставки путем народного голосования. Отметим, призовой фонд составил 1 млн руб. и был распределен равными частями между победителями шести номинаций, которые включают 14 подноминаций.

В номинации "Хлебобулочные изделия" победителем стал хлебозавод "Бояр" из Сургута. Предприятие получило признание и профессионального жюри, и потребителей, которые в течение двух дней на полях ярмарки-выставки "Товары земли Югорской" голосовали за понравившиеся продукты. В итоге "Бояр" получил сразу четыре диплома за хлеб из пшеничной и из ржаной муки. Кроме того, представителю хлебозавода вручили четыре сертификата на 35 000 рублей.

В номинации молоко по результатам народного голосования победу одержал индивидуальный предприниматель из Сургутского района Дмитрий Васяев. Экспертное мнение определило лучшим крестьянско-фермерское хозяйство "Мардер" в Нижневартовском районе. По мнению жюри они также победили в подноминациях, как производители сметаны и творога. Народным голосованием лучшая сметана была признана та, что производится в хозяйстве Федора Чуриловича из Кондинского района, а творог - в хозяйстве Марины Буториной из Октябрьского района.

Лучшие торты по итогам народного голосования производит Сургутский хлебозавод, по экспертному мнению - индивидуальный предприниматель из Когалыма Кристина Исангильдина. Пирожные - "Пироговая компания" из Сургута, по мнению народа и экспертов.

Победителями в номинациях по производству колбасных изделий, согласно народному голосованию стали компании "Обь-Регион" из Сургутского района (колбаса вареная), "Югорские традиции" из Сургута (колбаса из оленины), "Деловая колбаса" из Нефтеюганска (колбаса копченая).

По экспертной оценке лидерами стали мясокомбинат Сургутский, Саранпаульская оленеводческая компания из Березовского района и индивидуальный предприниматель из Сургута Александр Артеменко.

В номинациях "щука холодного копчения" и "щука горячего копчения" по итогам народного голосования победу одержала индивидуальный предприниматель Анастасия Киршина из Нефтеюганского района.

По экспертной оценке в номинации "щука холодного копчения" – победила компания "Югорская ягода" из Кондинского района, в номинации "щука горячего копчения" – Унитарное муниципальное предприятие "Городской центр торговли" из города Белоярский.

В номинациях варенье и грибная икра – победила компания "Регион-К" из Кондинского района. Она же выиграла в подноминации "Грибная икра" по оценкам экспертов. А вот лучшее варенье по экспертной оценке производится в Нефтеюганском районе кооперативом "Волна".

Как сообщила Накануне.RU представитель компании "Деловая колбаса" Елена Мифтахова, предприятие "Деловая колбаса" является семейным бизнесом. Название придумали на семейном совете

"На семейном совете смеялись, выбирали название. Очень много передумали, в итоге вспомнили, что нас родители когда-то в детстве называли "Деловая колбаса". Так и пошло. Компания существует с апреля 2022 года. Для нас самое главное - качество нашей продукции. Изначально занялись этим, потому что у нас заболел ребенок. очень долго обследовались и лечились и один из врачей сказал нам: вы задумайтесь, чем вы кормите ваших детей. А так как у нас детей четверо, мы завели свое маленькое хозяйство, встал вопрос о переработке мяса, попробовали сделать, нам понравилось. Накормили всех друзей и родственников. Сейчас мы занимаемся только копчеными колбасами, сервелатами. Мы планируем и вареную колбасу, сосиски делать любимые у детей, и планируем заняться сыроварением. Планы грандиозные. Решили, что на следующий год приедем, возьмем все номинации", - поделилась предприниматель.

Отметим, что выставку также посетила губернатор Югры Наталья Комарова. Глава региона оценила развитие аграрного комплекса, ознакомилась с продукцией, представленной предприятиями малого и среднего бизнеса из муниципальных образований автономного округа. Обращаясь к руководителям Березовского, Белоярского, Кондинского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов, а также к главе окружной столицы, губернатор призвала их активнее включаться в реализацию крупного проекта по развитию рыбопромышленной отрасли в Югре на базе рыбокомбината "Ханты-Мансийский".

"Речь идет не просто о создании инфраструктуры, а именно системы рыбодобычи и переработки. И реализовать проект нужно здесь и сейчас, не дожидаясь более благоприятных экономических условий", — сказала Наталья Комарова.

Добавим, что объем производства продукции сельского хозяйства в текущем году в Югре составил 8,3 млрд рублей, что на 1,9 % превышает показатели 2021 года. При этом финансирование госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса в Ханты-Мансийском автономном округе" составило 1 397 млн рублей и складывалось из двух источников: 46 млн рублей — из федерального бюджета и 1 351 млн рублей — из средств регионального бюджета.