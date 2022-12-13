США могут на этой неделе начать поставки ЗРК Patriot на Украину

США могут объявить о начале поставок зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину уже на этой неделе, передает CNN со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

При этом отмечается, что одобрить передачу вооружений должен глава Пентагона Ллойд Остин, а затем – Джо Байден. Пока видимых препятствий для подписания соглашения нет.

ЗРК отправят Киеву через несколько дней после принятия решения. Украинские военные будут проходить подготовку к использованию ЗРК на базе в Германии.