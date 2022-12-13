13 Декабря 2022
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Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

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Общество В России
Фото: Форум &quot;Россия зовет&quot;, скриншот трансляции

Путин высказался о военных в зоне СВО: "Мы никому не позволим их очернить и оболгать"

Президент России Владимир Путин не смог обойти в обращении к членам научно-просветительского общества "Знание" тему фейков о ВС РФ.

В своей речи по случаю 75-летия общества глава государства заявил, что рассчитывает на вклад "Знания" "в национальное, суверенное развитие России, всех её регионов и по всем направлениям будет только расти, включая, конечно же, защиту правды о наших предках, об испытаниях прошлого, о наших героях, о каждом, кто сейчас сражается за Родину, выполняя высокий, священный патриотический долг".

"Мы никому не позволим их очернить и оболгать, а нашим главным оружием против дезинформации и лжи и впредь будут служить твёрдые знания, правда и любовь к России", - добавил Путин.

Теги: владимир путин, фейки, общество знание



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