13 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: пресс-служба президента Турции

Спикер Госдумы Володин встретился с президентом Турции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и "передал ему теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина". Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Вместе с коллегами договорились провести в следующем году заседание межпарламентской комиссии высокого уровня", - сообщил Володин по итогам встречи.

Кроме того, по словам Вячеслава Володина, удалось обсудить возможность проведения в следующем году Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

Вячеслав Володин и Реджеп Тайип Эрдоган.(2022)|Фото: пресс-служба президента Турции

Теги: вячеслав володин, реджеп тайип эрдоган, визит, турция



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