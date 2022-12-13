Спикер Госдумы Володин встретился с президентом Турции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и "передал ему теплые слова приветствия от президента России Владимира Путина". Об этом сообщили в пресс-службе Госдумы.

"Вместе с коллегами договорились провести в следующем году заседание межпарламентской комиссии высокого уровня", - сообщил Володин по итогам встречи.

Кроме того, по словам Вячеслава Володина, удалось обсудить возможность проведения в следующем году Конференции председателей парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.