Роскомнадзор не хочет разблокировать Twitter в России

Роскомнадзор не видит оснований для разблокировки соцсети Twitter в России, передает РИА Новости.

На фоне преобразований, которые проводит в Twitter Илон Маск (он купил компанию за $40 млрд), депутат Госдумы Антон Ткачев ("Новые люди") попросил главу Роскомнадзора Андрея Липова рассмотреть возможность снятия блокировки с этой соцсети.

Ткачев указывает, что нужно провести дополнительную проверку и выяснить, изменилось ли что-то после покупки Маском Twitter.

Ранее представители "Новых людей" поднимали вопрос о разблокировке в России соцсети Instagram*, но надзорные органы ответили отказом.

*Деятельность Meta (компании принадлежит соцсеть Instagram) запрещена в России как экстремистская