В Москве завершено расследование дела о смертельном отравлении семьи арбузом

В Москве завершили расследование громкого уголовного дела о смертельном отравлении бабушки и внучки арбузом. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры столицы Людмила Нефедова, передает РИА Новости.

Напомним, в сентябре прошлого года в Москве 38-летняя женщина, ее мать и 15-летняя дочь попали в больницу. Позже бабушка и внучка скончались. Женщины и девочка ели арбуз, купленный в одном из магазинов сети "Магнит".

13 сентября Роспотребнадзор огласил результаты экспертизы: в арбузе нашли следы вещества, которое используется для дезинсекции. В тот же день был задержан сотрудник частной компании, проводивший обработку в магазине.

Дезинсектору Антону Котову вменяется часть 3 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

По данным обвинения, 6 сентября прошлого года обвиняемый проводил санитарную обработку в продовольственном магазине. Применялся инсектицид "Цигатрин".

Котов, желая снизить объем работы, потребовал от представителя торговой точки покинуть помещение, не объяснив, что перед процедурой нужно убрать все продукты или тщательно их укрыть. После этого обвиняемый произвел обработку зала с находившейся в нем пищевой продукцией, в том числе арбузов без упаковки. Котов был задержан и взят под стражу, но позже переведен из СИЗО под домашний арест. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее генеральный директор фирмы "Климовск Дез", которая проводила санитарную обработку в магазинах сети "Магнит", прокомментировал задержание своего сотрудника. Дмитрий Кутьев заявил, что невозможно убить человека той дозировкой средства, которое попало на арбуз.