13 Декабря 2022
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Фото: news.myseldon.com

"Полная чушь": Пригожин прокомментировал данные о боестолкновениях с "Коалицией патриотов за перемены" в ЦАР

Ряд СМИ стали распространять слухи о боестолкновениях с «Коалицией патриотов за перемены» в Центральноафриканской Республике, в которых были убиты и ранены десятки человек. В их числе якобы есть российские инструкторы. Ситуацию в беседе с журналистами издания Накануне.RU прокомментировал бизнесмен Евгений Пригожин.

«Полная чушь. Черные африканские сплетни с черной африканской бородой. Действительно в эти два населенных пункта, Бойо и Лиотто, приехало небольшое количество уголовных элементов, которые просто занимались грабежом. Никаких коалиций патриотов в ЦАР нет. Это обычные бандиты-разбойники. К патриотизму они не имеют никакого отношения», — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Пригожин отметил, что пришедшие в деревню «бандиты-разбойники» инициировали конфликт с патрулирующими территорию дежурными солдатами FACA. Эта информация была передана на базу русских инструкторов.

«В бранной перепалке с разбойниками сказали: «Сейчас приедут русские». От этих слов бандиты тут же убежали в джунгли, и след их простыл. Поэтому не верьте всякой чуши. Ни один из солдат FACA не только не был убит, но даже мозоль себе не натер во время конфликта», — пояснил бизнесмен.

По его словам, что сам министр обороны ЦАР не сообщал ни о каких потерях.

Теги: цар, евгений пригожин, конкорд, FACA, инструкторы



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