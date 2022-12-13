Депутат Госдумы Саблин отрицает наличие 11 квартир в Киеве

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин ("Единая Россия") заявил, что собственности в Киеве у него нет, передает РИА Новости. Ранее украинские СМИ сообщили, что нацполиция страны обнаружила у некого депутата Госдумы 11 квартир в Киеве, в них провели обыски.

В полиции имя депутата не назвали, но указали на ряд фактов, которые можно отнести именно к Саблину. Например, что этот депутат родился в 1968 году в Мариуполе (на тот момент – Жданов), в феврале голосовал в Госдуме за ввод российских войск на территорию Украины, а позднее был награжден медалями "За отвагу" и "За освобождение Мариуполя".

Ранее украинские власти заподозрили российского депутата в посягательстве на территориальную целостность Украины (статья 110 УК Украины). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы, также возможна конфискация имущества.

В полиции также заявили, что при обысках обнаружили и изъяли оригиналы документов на собственность.

Саблин участвует в СВО, куда он отправился добровольно.