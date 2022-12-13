Британия ввела санкции против 12 российских военачальников, включая командующего ВДВ

Великобритания объявила о новом пакете санкций против России в ответ на продолжающиеся удары по инфраструктуре на Украине.

Под ограничительные меры попали 12 представителей командного состава Вооруженных сил РФ (10 генералов и 2 полковника). В списке - командующий ВДВ Михаил Теплинский, передает ТАСС.

Санкции также введены против иранских предпринимателей и чиновников, которых Британия обвинила в причастности к поставкам беспилотников России.

На прошлой неделе Великобритания ввела ограничительные меры в отношении представителей ФСБ и ВС РФ.