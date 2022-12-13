13 Декабря 2022
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Происшествия Тюменская область
Фото: УГИБДД по Тюменской области

Из-за массовой аварии с школьным автобусом ограничено движение на трассе Тюмень – Омск

На трассе в Тюменской области произошла авария, среди ее участников – школьный автобус.

На 62 км трассы Тюмень – Омск в Ялуторовском районе Тюменской области столкнулись "Рено", школьный автобус и "Газель". Предварительно, пострадавших нет, сообщает управление ГИБДД по Тюменской области. "Рено" выехал на "встречку". В школьном автобусе детей не было, в салоне ехали два ветерана.

Движение по трассе ограничено, осуществляется по одной полосе в двух направлениях. Инспекторы ДПС регулируют движение вручную.

Автомобиль "Рено", попавший в массовую аварию на трассе Тюмень - Омск(2022)|Фото: УГИБДД по Тюменской области

Теги: Рено, Газель, школьный автобус



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