Из-за массовой аварии с школьным автобусом ограничено движение на трассе Тюмень – Омск

На трассе в Тюменской области произошла авария, среди ее участников – школьный автобус.

На 62 км трассы Тюмень – Омск в Ялуторовском районе Тюменской области столкнулись "Рено", школьный автобус и "Газель". Предварительно, пострадавших нет, сообщает управление ГИБДД по Тюменской области. "Рено" выехал на "встречку". В школьном автобусе детей не было, в салоне ехали два ветерана.

Движение по трассе ограничено, осуществляется по одной полосе в двух направлениях. Инспекторы ДПС регулируют движение вручную.