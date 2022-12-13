13 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: EPA

Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось вывода тяжелых вооружений с Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось вывода тяжелых и легких вооружений с территории Запорожской АЭС.

"Наша цель – демилитаризация зоны вокруг станции, мы уже добились вывода тяжелых и легких вооружений, и теперь обсуждаются практические аспекты", - приводит слова Макрона РИА Новости.

Президент Франции не пояснил, что имел в виду, при том, что обстрелы станции со стороны украинских войск продолжаются. Со стороны властей РФ никаких сообщений об отводе не было.

Запорожская АЭС(2022)|Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о заинтересованности российской и украинской стороны в создании безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС. По его словам, об этом "просят украинцы", но и Россия "не против соглашения и принципа защиты станции".

В МИД РФ заверили, что не может быть и речи о передаче ЗАЭС из-под контроля РФ какой-либо третьей стороне.

Обновлено: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что тяжелых вооружений на ЗАЭС не было и прежде, это могут подтвердить сотрудники МАГАТЭ, которые там находятся.

Теги: макрон, магатэ, заэс



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