Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось вывода тяжелых вооружений с Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что МАГАТЭ добилось вывода тяжелых и легких вооружений с территории Запорожской АЭС.

"Наша цель – демилитаризация зоны вокруг станции, мы уже добились вывода тяжелых и легких вооружений, и теперь обсуждаются практические аспекты", - приводит слова Макрона РИА Новости.

Президент Франции не пояснил, что имел в виду, при том, что обстрелы станции со стороны украинских войск продолжаются. Со стороны властей РФ никаких сообщений об отводе не было.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о заинтересованности российской и украинской стороны в создании безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС. По его словам, об этом "просят украинцы", но и Россия "не против соглашения и принципа защиты станции".

В МИД РФ заверили, что не может быть и речи о передаче ЗАЭС из-под контроля РФ какой-либо третьей стороне.

Обновлено: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что тяжелых вооружений на ЗАЭС не было и прежде, это могут подтвердить сотрудники МАГАТЭ, которые там находятся.