Свердловский бизнес будут проверять дистанционно через приложение "Инспектор"

В Свердловской области внедряют мобильное приложение "Инспектор", которое позволит проводить проверки бизнеса в формате видеоконференции.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, реализацию федерального проекта на Среднем Урале курирует министерство экономики и территориального развития региона. По словам и.о. министра Татьяны Гладковой, использование "Инспектора" на мобильном устройстве или рабочем компьютере специалиста органа контроля позволяет проводить проверки дистанционно.

"Таким же образом можно оценивать соответствие соискателя лицензии или лицензиата лицензионным требованиям", - пояснила Гладкова.

Замдиректора департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования Минэкономразвития РФ Игорь Судец рассказал, что уведомление о дистанционной проверке предприниматель получит в личном кабинете на портале Госуслуг. Сюда же придет ссылка для подключения к видеоконференцсвязи. Бизнесмен сможет представить объект в режиме онлайн и ответить на вопросы инспектора. В приложении предусмотрена автоматическая запись проверки, также будет фиксироваться время проставления отметок инспектора об ответах на вопросы.

Первыми проверки через приложение планируют проводить несколько свердловских ведомств. Среди них: министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка, министерство транспорта и дорожного хозяйства, министерство промышленности и науки, а также департамент ветеринарии и управление архивами Свердловской области.

Массовое использование программы планируется начать в 2023 году. "Инспектора" привлекут к проверкам бизнеса, на которые не распространяется действие моратория.