13 Декабря 2022
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Общество Тюменская область
Фото: Администрация ЯНАО

Моор и Радионова осмотрели тюменский мусоросортировочный завод

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о деталях визита в регион главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.

"Вместе с руководителем федеральной службы осмотрели тюменский мусоросортировочный завод. Здесь принимают твердые коммунальные отходы из Тюмени и четырех ближайших районов. Также сюда привозят ТКО с мусороперегрузочной станции в Ялуторовске. Мощность завода позволяет обрабатывать 90 т отходов в час", – написал Моор в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что Тюменская область – один из лидеров в стране по сортировке ТКО.

"Весь объем мусора в Тюменской области сортируется, отобранное вторсырье продается на открытых аукционах. Позже в правительстве региона поговорим о положении дел в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Обсудим перспективы развития отрасли", - написал Моор.

Ранее стало известно, что мероприятия по воспроизводству лесов в Тюменской области выполнены в полном объеме. В 2022 г. проведена посадка лесных культур сеянцев хвойных пород деревьев на площади 3013 га и выполнено естественное лесовосстановление на площади 3,9 тыс га. "Компенсационное" лесовосстановление и лесоразведение в регионе проводится с 2019 года. В этом году мероприятия проведены на площади 431,3 га. В ближайшие годы за посадками будут проводиться агротехнические и лесоводственные уходы.

Теги: Александр Моор, Светлана Радионова, Росприроднадзор



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