13 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Путин поручил популяризировать сказочных персонажей

Путин дал ряд необычных поручений по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России.

Так, ученым поручено включить в планы научных работ исследования о колониальной политике Европы, в том числе в Африке, и ее последствиях. Поручение нужно выполнить до 1 февраля 2023 года, исполнителями назначены Минобрнауки, РАН и Российское историческое общество. Поручений об изучении крепостного права и его последствий не давалось.

До 15 мая правительство во главе с премьер-министром Мишустиным должно популяризировать героев российской истории и фольклора, которые отвечают традиционным ценностям.

Предлагается использовать изображения этих героев в "изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товарах народного потребления".

Также поручено объединить учебные курсы "История России" и "Всеобщая история" в школах, создать курс для вузов "История религий России" и "разработать механизмы популяризации в молодежной среде современных научных знаний, прежде всего связанных с историей России".

Теги: владимир путин, фольклор, поручения, популярность, история



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