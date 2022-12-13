Путин поручил популяризировать сказочных персонажей

Путин дал ряд необычных поручений по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России.

Так, ученым поручено включить в планы научных работ исследования о колониальной политике Европы, в том числе в Африке, и ее последствиях. Поручение нужно выполнить до 1 февраля 2023 года, исполнителями назначены Минобрнауки, РАН и Российское историческое общество. Поручений об изучении крепостного права и его последствий не давалось.

До 15 мая правительство во главе с премьер-министром Мишустиным должно популяризировать героев российской истории и фольклора, которые отвечают традиционным ценностям.

Предлагается использовать изображения этих героев в "изобразительной, печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции и товарах народного потребления".

Также поручено объединить учебные курсы "История России" и "Всеобщая история" в школах, создать курс для вузов "История религий России" и "разработать механизмы популяризации в молодежной среде современных научных знаний, прежде всего связанных с историей России".