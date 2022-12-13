В Карабаше презентовали книгу об истории города и новый логотип "Карабаш. Город на Урале"

В юбилейный для города год издана книга "Карабаш. Медный век". Проект реализован при поддержке РМК издательским домом "Коммерсантъ-Урал". Презентация прошла в ТРЦ "Медь", куда пригласили создателей книги, краеведов и жителей, принимавших непосредственное участие в сборе исторических материалов. Книга будет передана во все школы, библиотеки и другие образовательные учреждения города и области. Кроме того, Служба информационной открытости РМК презентовала жителям Карабаша (градообразующее предприятие АО "Карабашмедь", входит в состав Группы РМК) новый логотип, созданный специально к 200-летию города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Авторы книги – главный редактор издания "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский и журналист, краевед Татьяна Кожевникова больше года работали над систематизацией архивных материалов, собирали воспоминания современников. 268 страниц издания посвящены трудовой истории небольшого уральского города и его расцвету в середине 2000-х.

Книга "Карабаш. Медный век" стала настоящей энциклопедией знаний о небольшом, но важном для экономики и промышленности региона металлургическом городе. В ней прослеживаются истоки и предпосылки развития в Соймоновской долине горного и медеплавильного дела, рассказывается об исторических личностях, повлиявших на становление города шахтёров и металлургов.

К презентации приурочена и фотовыставка по материалам книги о Карабаше. В течение месяца экспозиция будет работать для школьников, ветеранов, работников учреждений и гостей города на втором этаже ТРЦ "Медь". Посетить выставку могут бесплатно все желающие.

"Скажу честно, когда получил предложение поработать над этой темой, про Карабаш слышал мало чего хорошего – в силу экологических проблем этой территории. И мне было интересно разобраться, разложить всё по полочкам: откуда возникла экологическая катастрофа, как и почему здесь до сих пор живут люди. Очень много у меня было вопросов, а по итогу очень много у меня было открытий. Когда начал работать над этой книгой, даже не подозревал, что само поселение здесь началось с золотодобычи, а не с добычи медной руды, не с медеплавильного производства. Здесь до середины 20-го века добывали золото, и это дало повод для рождения будущего Карабаша. И уже спустя 100 лет появился медеплавильный завод, который стал крупнейшим в России, у которого были и свои плюсы, и минусы", - отметил главный редактор издания "Коммерсантъ-Урал" и автор книги "Карабаш. Медный век" Николай Яблонский.

Активно развивающийся Карабаш, претендующий на звание самого лучшего моногорода в регионе, достоин современного логотипа. Дизайн-бюро при участии жителей города разработали логотип "Карабаш. Город на Урале". В новом фирменном стиле город будет представлен на различных площадках.

"В логотип заложено сразу несколько важных образов: силуэт горы, тёплый цвет меди, направленное движение вверх как символ постоянного совершенствования города. Новый логотип сложен из лучей, где каждый из них выступает как устремлённый вектор развития на новые достижения и победы карабашцев", - рассказала директор департамента интернет-коммуникаций РМК Анна Симонова.

Год 200-летия в Карабаше начался с вручения премии "Народное признание и любовь". Жители в ходе опроса выбрали любимых врачей, учителей и воспитателей, в специальной номинации были отмечены водители скорой помощи и почтальон. Победители премии получили в подарок квартиры в новом ЖК "Медный". Ключи также были подарены ветеранам АО "Карабашмедь" и действующим сотрудникам.

Кроме того, в юбилейный год между правительством Челябинской области и РМК подписана программа развития Карабашского городского округа. В рамках проекта "Новый Карабаш" планируется построить район с жилыми домами на 2,2 тыс. квартир уровня «комфорт» и «комфорт плюс», детский сад, больницу и современную школу для 1,3 тыс. учеников. В учебном заведении появятся кабинеты для 3D-моделирования, изучения IT-технологий, учебная телестудия и другие составляющие "школы мечты".

В 2022 году в Карабаше сдали в эксплуатацию пятиэтажный многоквартирный дом, предназначенный для переселения из ветхого и аварийного жилья. В рамках областной программы ключи от жилья получили 140 семей.

Ко Дню металлурга в Карабаше запустили светомузыкальный фонтан на городском пруду с ежедневным лазерным шоу. Осенью начался учебный год в новом здании воскресной школы при храме Иоанна Златоуста. Там оборудованы несколько кабинетов для занятий с детьми и взрослыми, помещения для паломников, трапезная и библиотека.

К открытию готовят бассейн. Двухэтажный комплекс с двумя чашами, фитнес-залом и общественной баней будет открыт для посетителей в ближайшее время. Ежедневно комплекс смогут посещать до 150 человек.

"Для нас, для города, сегодня очень важное и знаменательное событие. Появление данной книги является очень важным моментом для того, чтобы мы чтили память и всегда помнили о трудах карабашцев. Город вижу динамично развивающимся и хочу приложить максимум усилий, чтобы в дальнейшем продолжать развитие данного города. Развивать инфраструктуру, строительство дорог, строительство новых объектов – это всё то, что в короткое время нам необходимо сделать. Вот такие планы на ближайшую перспективу. Уже в этом году мы планируем открыть бассейн. В следующем году у нас открытие немаловажных объектов – это очистные сооружения, водозабор озера Серебры. Дальше мы продолжим переселение из ветхого аварийного жилья. Это важные задачи для нас. Хочу пожелать всем жителям Карабаша любить свой город и быть причастным к его развитию и процветанию", - подчеркнул глава Карабаша Станислав Афанасенко.

Торжественное мероприятие в ТРЦ "Медь" завершилось дружеским чаепитием. Главным угощением стал самый большой в истории города торт с новым логотипом. После чего для всех желающих заработала уникальная фотозона "Карабаш. Город на Урале" и выступала кавер-группа.