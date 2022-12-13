В Карабаше презентовали книгу об истории города и новый логотип "Карабаш. Город на Урале"

13 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Челябинская область
Фото: РМК

В Карабаше презентовали книгу об истории города и новый логотип "Карабаш. Город на Урале"

В юбилейный для города год издана книга "Карабаш. Медный век". Проект реализован при поддержке РМК издательским домом "Коммерсантъ-Урал". Презентация прошла в ТРЦ "Медь", куда пригласили создателей книги, краеведов и жителей, принимавших непосредственное участие в сборе исторических материалов. Книга будет передана во все школы, библиотеки и другие образовательные учреждения города и области. Кроме того, Служба информационной открытости РМК презентовала жителям Карабаша (градообразующее предприятие АО "Карабашмедь", входит в состав Группы РМК) новый логотип, созданный специально к 200-летию города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Авторы книги – главный редактор издания "Коммерсантъ-Урал" Николай Яблонский и журналист, краевед Татьяна Кожевникова больше года работали над систематизацией архивных материалов, собирали воспоминания современников. 268 страниц издания посвящены трудовой истории небольшого уральского города и его расцвету в середине 2000-х.

Книга "Карабаш. Медный век" стала настоящей энциклопедией знаний о небольшом, но важном для экономики и промышленности региона металлургическом городе. В ней прослеживаются истоки и предпосылки развития в Соймоновской долине горного и медеплавильного дела, рассказывается об исторических личностях, повлиявших на становление города шахтёров и металлургов.

Карабаш, книга,(2022)|Фото: РМК

К презентации приурочена и фотовыставка по материалам книги о Карабаше. В течение месяца экспозиция будет работать для школьников, ветеранов, работников учреждений и гостей города на втором этаже ТРЦ "Медь". Посетить выставку могут бесплатно все желающие.

"Скажу честно, когда получил предложение поработать над этой темой, про Карабаш слышал мало чего хорошего – в силу экологических проблем этой территории. И мне было интересно разобраться, разложить всё по полочкам: откуда возникла экологическая катастрофа, как и почему здесь до сих пор живут люди. Очень много у меня было вопросов, а по итогу очень много у меня было открытий. Когда начал работать над этой книгой, даже не подозревал, что само поселение здесь началось с золотодобычи, а не с добычи медной руды, не с медеплавильного производства. Здесь до середины 20-го века добывали золото, и это дало повод для рождения будущего Карабаша. И уже спустя 100 лет появился медеплавильный завод, который стал крупнейшим в России, у которого были и свои плюсы, и минусы", - отметил главный редактор издания "Коммерсантъ-Урал" и автор книги "Карабаш. Медный век" Николай Яблонский.

Карабаш(2022)|Фото: РМК

Активно развивающийся Карабаш, претендующий на звание самого лучшего моногорода в регионе, достоин современного логотипа. Дизайн-бюро при участии жителей города разработали логотип "Карабаш. Город на Урале". В новом фирменном стиле город будет представлен на различных площадках.

"В логотип заложено сразу несколько важных образов: силуэт горы, тёплый цвет меди, направленное движение вверх как символ постоянного совершенствования города. Новый логотип сложен из лучей, где каждый из них выступает как устремлённый вектор развития на новые достижения и победы карабашцев", - рассказала директор департамента интернет-коммуникаций РМК Анна Симонова.

Год 200-летия в Карабаше начался с вручения премии "Народное признание и любовь". Жители в ходе опроса выбрали любимых врачей, учителей и воспитателей, в специальной номинации были отмечены водители скорой помощи и почтальон. Победители премии получили в подарок квартиры в новом ЖК "Медный". Ключи также были подарены ветеранам АО "Карабашмедь" и действующим сотрудникам.

Кроме того, в юбилейный год между правительством Челябинской области и РМК подписана программа развития Карабашского городского округа. В рамках проекта "Новый Карабаш" планируется построить район с жилыми домами на 2,2 тыс. квартир уровня «комфорт» и «комфорт плюс», детский сад, больницу и современную школу для 1,3 тыс. учеников. В учебном заведении появятся кабинеты для 3D-моделирования, изучения IT-технологий, учебная телестудия и другие составляющие "школы мечты".

В 2022 году в Карабаше сдали в эксплуатацию пятиэтажный многоквартирный дом, предназначенный для переселения из ветхого и аварийного жилья. В рамках областной программы ключи от жилья получили 140 семей.

Ко Дню металлурга в Карабаше запустили светомузыкальный фонтан на городском пруду с ежедневным лазерным шоу. Осенью начался учебный год в новом здании воскресной школы при храме Иоанна Златоуста. Там оборудованы несколько кабинетов для занятий с детьми и взрослыми, помещения для паломников, трапезная и библиотека.

Карабаш(2022)|Фото: РМК

К открытию готовят бассейн. Двухэтажный комплекс с двумя чашами, фитнес-залом и общественной баней будет открыт для посетителей в ближайшее время. Ежедневно комплекс смогут посещать до 150 человек.

"Для нас, для города, сегодня очень важное и знаменательное событие. Появление данной книги является очень важным моментом для того, чтобы мы чтили память и всегда помнили о трудах карабашцев. Город вижу динамично развивающимся и хочу приложить максимум усилий, чтобы в дальнейшем продолжать развитие данного города. Развивать инфраструктуру, строительство дорог, строительство новых объектов – это всё то, что в короткое время нам необходимо сделать. Вот такие планы на ближайшую перспективу. Уже в этом году мы планируем открыть бассейн. В следующем году у нас открытие немаловажных объектов – это очистные сооружения, водозабор озера Серебры. Дальше мы продолжим переселение из ветхого аварийного жилья. Это важные задачи для нас. Хочу пожелать всем жителям Карабаша любить свой город и быть причастным к его развитию и процветанию", - подчеркнул глава Карабаша Станислав Афанасенко.

Торжественное мероприятие в ТРЦ "Медь" завершилось дружеским чаепитием. Главным угощением стал самый большой в истории города торт с новым логотипом. После чего для всех желающих заработала уникальная фотозона "Карабаш. Город на Урале" и выступала кавер-группа.

Теги: Карабаш, РМК, книга, логотип,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети