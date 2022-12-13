Павел Дуров стал самым богатым человеком ОАЭ

38-летний основатель Telegram Павел Дуров стал самым богатым человеком Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ) по версии Forbes. Он попал на 115 место среди самых богатых людей мира. Издание отнесло его к представителям ОАЭ, а не России.

Forbes оценивает состояние Дурова, создателя мессенджера Telegram и соцсети "ВКонтакте" в $15,1 млрд. Издание пишет, что "Дуров уехал из России после того, как отказался сотрудничать с российскими спецслужбами и предоставить зашифрованные данные пользователей своей первой социальной сети". В 2021 году он стал гражданином Франции, в Дубае живет с 2017 года, там же находится штаб-квартира Telegram. Forbes отмечает, что с началом вооруженного конфликта на Украине "Telegram стал важным источником информации, а также большого количества дезинформации, связанной с конфликтом".

Также Forbes утверждает, что у Дурова двое детей.