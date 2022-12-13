13 Декабря 2022
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Общество За рубежом
Фото: pc.watch.impress.co.jp

Китай запретил поставлять в Россию процессоры на замену Intel, - "Ъ"

Правительство Китая запретило поставки в Россию и другие страны процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch, пишет "Коммерсантъ".

Решение связано с тем, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе КНР, сообщил источник "Ъ", близкий к Минцифры.

Источник на рынке электроники подтвердил эту информацию, указав, что лучшие чипы Китай использует для военной продукции, и делиться разработкой страна не намерена.

Loongson оценивался как вариант в случае блокировки параллельного импорта продукции Intel. В то же время, эксперты предполагают, что запрет окажется формальным, так как купить ноутбуки и материнские платы на чипе Loongson по-прежнему возможно, в том числе через AliExpress.

После 24 февраля ведущие производители процессоров, на которых работали в том числе отечественные компьютеры, СХД, серверы и др., Intel и AMD, приостановили поставки в РФ.

Теги: китай, россия, процессоры, Loongson



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