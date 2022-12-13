13 Декабря 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com/incekb

Участники перестрелки в Екатеринбурге не смогли досрочно выйти на свободу

Свердловский областной суд оставил под арестом участников массовой перестрелки на улице Татищева в Екатеринбурге.

Напомним, инцидент произошел утром 7 декабря, участниками конфликта стали порядка 10 человек с обеих сторон. По данным полиции, накануне в этом микрорайоне был незаконно установлен киоск для продажи фейерверков. Однако между владельцами бизнеса возник спор, переросший в стрельбу, в результате с ранением был госпитализирован 19-летний парень.

Перестрелка на ул. Татищева, 77(2022)|Фото: Инцидент Екатеринбург / vk.com/incekb

В дальнейшем двум участникам инцидента дали по 14 суток ареста. Мужчин обвинили по статье 20.2.2 КоАП РФ (Организация массового одновременного пребывания граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка). Однако их адвокаты подали апелляцию на решение о заключении под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском облсуде, жалобы защитников на постановления Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга были рассмотрены. Внимательно изучив представленные доводы, областной суд оставил оба постановления без изменений. Таким образом, участники разборок не смогут досрочно выйти на свободу и продолжат отбывать срок ареста.

Теги: арест, перестрелка, апелляция, Екатеринбург



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