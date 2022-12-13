13 Декабря 2022
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Фото: соцсети

В Монголии перед Дворцом правительства появилась юрта для протестующих

На площади перед Дворцом правительства в Улан-Баторе установили войлочную юрту для протестующих, сообщает монгольский портал ikon.mn.

Накануне около 20 человек объявили о "сидячей забастовке" в рамках акции протеста из-за хищений угля. Они ночевали на площади под открытым небом в 20-градусный мороз.

Напомним, столица Монголии оказалась охвачена беспорядками из-за скандала с хищениями угля, предназначенного для экспорта в Китай. В деле фигурирует сумма $12,9 млрд. Протестующие требуют огласить имена виновных и наказать их.

Сообщалось, что правоохранительные органы Монголии ведут как минимум 21 дело, связанное с хищениями при экспорте угля в Китай, фигурантами являются более 40 человек.

Теги: юрта, монголия, протесты



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