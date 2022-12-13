Прием заявлений от обманутых свердловских дольщиков продлят еще на год

На Среднем Урале будет продлен срок приема заявлений от обманутых дольщиков. Об этом Накануне.RU сообщили в Законодательном собрании региона.

Депутаты планируют внести изменения в статью 4 закона Свердловской области "О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах". В статье определены условия включения свердловчан в реестр нуждающихся в поддержке пострадавших от недобросовестных застройщиков.

"В настоящее время срок приема таких заявлений ограничен 1 января 2023 года. Подготовленный сейчас законопроект предусматривает продление этого срока еще на год – до 1 января 2024 года", - пояснила председатель ЗакСО Людмила Бабушкина (на фото).

Как сообщало Накануне.RU, весной этого года Росреестр поставил на кадастровый учет дом-долгострой ЖК "Тимирязевский" в Нижнем Тагиле. Его строительство было завершено благодаря региональному фонду защиты прав дольщиков.