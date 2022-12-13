В Ноябрьске чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

13 Декабря 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Армия России использовала РСЗО "Торнадо-Г"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Ноябрьске чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

В Ноябрьске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела дорожного хозяйства администрации Ноябрьска "Дирекция муниципального заказа", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере ч. 6 ст. 290 УК РФ.

"По данным следствия, должностное лицо, являясь представителем заказчика, имеющим полномочия по подписанию протоколов и актов выполненных работ по муниципальным контрактам на содержание, ремонт и реконструкцию дорожных сетей, вступил в сговор с руководством одной из коммерческих организаций. В дальнейшем он решал вопрос о получении положительного результата по объему выполненных с недостатками работ и завышении выполненных работ по указанному муниципальному контракту, получая за это систематическое незаконное денежное вознаграждение", - говорится в сообщении ведомства.

Чиновник и двое представителей коммерческой организации были задержаны во время передачи взятки (в размере 500 тыс. руб.) сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО.

Взяткодателям предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По ходатайству следствия судом в отношении взяткополучателя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении двоих взяткодателей с учетом состояния здоровья избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении соответственно.

Теги: взятка, чиновник, дирекция муниципального заказа



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети