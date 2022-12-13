В Ноябрьске чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере

В Ноябрьске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника отдела дорожного хозяйства администрации Ноябрьска "Дирекция муниципального заказа", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере ч. 6 ст. 290 УК РФ.

"По данным следствия, должностное лицо, являясь представителем заказчика, имеющим полномочия по подписанию протоколов и актов выполненных работ по муниципальным контрактам на содержание, ремонт и реконструкцию дорожных сетей, вступил в сговор с руководством одной из коммерческих организаций. В дальнейшем он решал вопрос о получении положительного результата по объему выполненных с недостатками работ и завышении выполненных работ по указанному муниципальному контракту, получая за это систематическое незаконное денежное вознаграждение", - говорится в сообщении ведомства.

Чиновник и двое представителей коммерческой организации были задержаны во время передачи взятки (в размере 500 тыс. руб.) сотрудниками УЭБиПК УМВД России по ЯНАО.

Взяткодателям предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По ходатайству следствия судом в отношении взяткополучателя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении двоих взяткодателей с учетом состояния здоровья избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении соответственно.