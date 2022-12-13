13 Декабря 2022
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Образование В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме заявили о решении проблемы финансирования российских школ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал принятие изменений в закон об образовании. Поправки предусматривают возможность передачи общеобразовательных школ с муниципального на региональный уровень подчинения. В Госдуме почему-то считают, что регионы намного богаче муниципалитетов, поэтому сразу смогут решить огромное количество проблем, среди которых "обеспечение квалифицированными кадрами", "содержание и ремонт", "создание групп продленного дня".

"Это значит, будет не только больше возможностей и средств для финансирования, но и другая ответственность: за нерешенные вопросы можно спрашивать с тех, у кого есть полномочия и финансы. Важно сделать все, чтобы качество образования вышло на более высокий уровень. Это необходимое условие для развития нашей страны", - красиво пишет Володин в своем Telegram-канале. При этом он не говорит ни слова о появлении дополнительных источников финансирования у регионов на "пополнение в хозяйстве".

Теги: госдума, вячеслав володин, финансирование, школы



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