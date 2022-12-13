Армия России использовала в зоне СВО РСЗО "Торнадо-Г"

Армия России применила РСЗО "Торнадо-Г" для поражения укрепрайона украинских сил на Марьинском направлении.

Солдаты применяют реактивную систему залпового огня "Торнадо-Г", представляющую из себя усовершенствованную версию РСЗО "Град", пишет РИА Новости, в распоряжении которого оказалось видео использования системы. На кадрах можно видеть успешное поражение позиций противника реактивными снарядами калибра 122 мм.

Ранее стало известно, что под контролем России находится более 50% территории ДНР. Как заявил врио главы региона Денис Пушилин, на подконтрольной РФ части республики проживает бОльше людей, чем в части, контролируемой Киевом. Обстановка на фронте сложная, но есть продвижение на угледарском, марьинском и других направлениях.