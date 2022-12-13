Минфин РФ сократил траты на развитие инфраструктуры для электромобилей

В 2022 году Министерство финансов России направит регионам 923 млн руб. на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей.

Как следует из постановления кабмина, Минфин должен был выделить на зарядную инфраструктуру для электромобилей 1,37 млрд руб. Средства должны распределить между Крымом, Севастополем, Татарстаном, Краснодарским краем, Московской, Ленинградской, Нижегородской, Сахалинской, Воронежской, Липецкой, Ростовской и Тульской областями.

Тем временем, Минпромторг планирует изменить требования к характеристикам субсидируемых зарядных станций для электромобилей. Согласно проекту документа, ведомство планирует отказаться от требования оснащать зарядные станции разъемом китайского стандарта GB/T, сообщает "Коммерсант".