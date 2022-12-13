"Яндекс" представит собственный электросамокат

"Яндекс" в ближайшее время представит собственный электросамокат.

Его презентация состоится на конференции "Яндекса" Yet another Conference 15 декабря. Новое устройство для компании разработал производитель электросамокатов Wind, о покупке которого "Яндекс" сообщал осенью 2021 года.

Сейчас электросамокат тестируется в Израиле. Производить самокаты планируется на партнерских заводах в Китае. Стоимость разработки может составлять $10–15 млн, сообщают "Ведомости".