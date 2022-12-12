12 Декабря 2022
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра ДНР и ЛНР
Фото: Накануне.RU

Нижневартовск отправил подарки детям Донбасса

Из Нижневартовска сегодня, 12 декабря, по маршруту Югра – Донбасс выехала машина с подарками для детей ДНР и ЛНР. Благотворительную акцию, которая стартовала в ноябре в Нижневартовске по инициативе "Совета отцов Нижневартовска" и региональной организации "Центр поддержки семьи", поддержал руководитель муниципалитета Дмитрий Кощенко.

Как рассказал председатель организации "Союза отцов" Николай Туманов, всего было собрано и отправлено более 3 тыс. подарков, сообщает администрация Нижневартовска. К благому делу присоединились различные общественные, образовательные (школы, детские сады) организации, жители города, религиозные объединения. Юным жителям населенных пунктов Донбасса передадут новогодние подарки. Планируется также передать поздравления военнослужащим и одиноким жителям старшего возраста.

В коробках – не только сладости, но и наборы с канцелярскими принадлежностями, письма поддержки своим ровесникам от вартовчан, сюрпризы от самых маленьких жителей города. Гуманитарный груз планируется доставить жителям ряда городов, а также в некоторые села ЛНР.

Теги: Нижневартовск, Донбасс, дети Донбасса, подарки



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