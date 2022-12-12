К вечеру понедельника движение транспорта в Петербурге "парализовало" в 10-балльных пробках

К вечеру понедельника, 12 декабря, ситуация на заснеженных автомобильных дорогах Петербурга сильно усложнилась — в разных районах фиксируются протяженные пробки и заторы. По данным сервиса «Яндекс.Карты», к 18.00 загруженность автомагистралей достигла максимума — «десятки». В связи с транспортным коллапсом многим горожанам будет непросто добраться домой после работы. По данным на 19:00 обстановка на дорогах остается все такой же напряженной.

Как и предупреждали днем ранее синоптики, во второй половине дня 12 декабря погодные условия в Северной столице ухудшаться, что отразиться на дорожной обстановке. Сейчас город на Неве находится под влиянием циклона «Биргит», который принес с собой метель и сильный порывистый ветер. Несмотря на предупреждения метеорологов, в администрации губернатора Александра Беглова фактически не предприняли никаких мер по предотвращению очередного транспортного коллапса. В частности, утром на уборку улиц от снега Смольный вывел всего лишь несколько сотен единиц спецтехники, чего недостаточно для оперативной расчистки автомагистралей.

В результате некомпетентности представителей профильных комитетов, ответственных за организацию работы коммунальных предприятий в утренний «час пик» пробки достигли 9 баллов. Вместе с автомобилями в них буквально «замерли» социальные троллейбусы и автобусы. Тысячи петербуржцев не успели вовремя на работу, учебу и по личным делам, поскольку в горадминистрации по необъяснимым причинам не задействовали все анонсированные ранее снегоуборочные машины, закупкой которых неоднократно «хвастали» в Комитете по благоустройству Санкт-Петербурга. Кроме того, в городе на Неве все еще сохраняется системная проблема дефицита работников ручного труда.