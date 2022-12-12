Боксерский турнир в Екатеринбурге превратился в вечер исполнения желаний

В Екатеринбурге стартовала федеральная благотворительная акция "Елка желаний". Впервые проект открылся в рамках крупного спортивного мероприятия – турнира RCC Boxing Promotions.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании за вечер зрители, профессиональные спортсмены и звездные гости турнира сняли больше 70 шаров с желаниями детей Свердловской области. Третий год подряд официальным представителем федерального проекта в регионе является Волонтерский центр РМК. В этом году волонтеры собрали около тысячи желаний детей с ограниченными возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей Свердловской области. Благодаря проекту в прошлом году были исполнены желания более 500 детей.

"Акция "Елка желаний" стала доброй традицией, она проводится в Екатеринбурге уже несколько лет. Каждый желающий может исполнить желание ребенка, взяв шарик. В основном заявки оставляют семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, или дети инвалиды. Уже завтра, 13 декабря, Елка переедет в парк "Россия – Моя история", где все, кто не успел сегодня принять участие в акции, смогут снять шарик", - рассказал руководитель Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников.

Одними из первых в акции поучаствовали профессиональный боксер RCC Boxing Promotions Марк Урванов, чемпион мира RCC Fair fight в легком весе Мамука Усубян, чемпион мира по боксу по версии IBF Шавкат Рахимов и боец ММА Иван Штырков. Они пообещали подарить детям конструкторы, настольные игры, велосипед и даже швейную машинку.

"Для меня это одна из самых важных вещей, когда ты можешь помочь людям. В этом вопросе не может быть компромиссов – детей важно радовать, это дорогого стоит. Те, кто может, должен помогать и делать хорошие дела независимо от времени года и праздников, не приурочивая свои поступки к праздникам", - отметил Иван Штырков.

Одно желание удалось исполнить прямо на вечере бокса: 17-летний Богдан с ДЦП написал письмо с желанием пообщаться с бывшим чемпионом UFC Петром Яном. Мальчик с мамой приехали на бокс, а в конце вечера Богдану подарили подарки от знаменитого бойца и показали видеообращение, записанное специально для него. Дату и время очной встречи мальчика с известным спортсменом назначат в ближайшее время, когда Петр вернется из тренировочного лагеря.

Кроме этого, новогодние желания пообещали исполнить зоозащитник и ветеринар льва Симбы, леопарда Евы и тигра Гектора Карен Даллакян, звезда мото-фристайла Алексей Колесников, а также выпускник проекта "Startup Reality: Твой ключ от бизнеса" и автор проекта "Вещь добра" Денис Лекомцев.

"Сегодня мне посчастливилось стать Дедом Морозом для трехлетней Софьи. Спасибо волонтерам РМК за возможность почувствовать себя волшебником и исполнить мечту хотя бы одного ребенка", - признался Карен Даллакян.

С 13 декабря Елку желаний установят в мультимедийном парке "Россия – Моя история", где она простоит до конца февраля. Принять участие в акции может любой желающий.