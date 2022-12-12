В Тюмени в следующем году подорожает проезд в общественном транспорте

С 1 января 2023 г. в Тюмени изменятся тарифы на перевозку в общественном транспорте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Гортранса.

"Тарифы на перевозку транспортом общего пользования города Тюмени в 2023 году устанавливаются в следующем размере: за разовую поездку в границах населенного пункта город Тюмень за наличный расчет – 30,00 руб., по безналичному расчету – 29,00 руб., за границами населенного пункта город Тюмень одна тарифная зона – 8 руб. 50 коп., на перевозку каждого места ручной клади за наличный расчет – 30,00 руб., по безналичному расчету – 29,00 руб", - говорится в сообщении.

В прошлом году стоимость проезда так же увеличилась на рубль.