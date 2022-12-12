"Товары земли Югорской", "Многовековая Югра", награждения. Как автономный округ отметил 92-летие

Югра отметила 92-летие. На официальные мероприятия в Ханты-Мансийск прибыли уральский полпред Владимир Якушев, губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, бывшие главы Ямала Юрий Неелов и Дмитрий Кобылкин. Среди состоявшихся мероприятий – вручение государственных и региональных наград, чествование победителей различных конкурсов. Подробности – в материале Накануне.RU.

9 декабря в Ханты-Мансийске состоялась церемония вручения государственных наград РФ, посвященная дню рождения автономного округа. В торжестве приняли участие, в частности, полномочный представитель полпред президента в УрФО Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова, главы Ямала, Тюменской области.

"Объединяют эти два события, конечно, люди – смелые, решительные, способные на подвиг во имя любви к своей Родине, к своей земле. Люди, наделенные невероятной душевной силой и благородством. Сегодня они здесь, среди нас. Это нефтяники и энергетики, учёные, врачи, спортсмены, работники культуры и авиации, все те, кто посвятил свою жизнь работе на благо родного региона и Отечества", - сказал Владимир Якушев.

Государственных наград, благодарностей, почётных грамот президента России удостоились работники нефтегазовой отрасли, руководители и сотрудники учреждений образования, науки, культуры, спорта, авиации, главы муниципальных образований, депутаты. Кроме государственных были вручены и региональные награды. Наталья Комарова наградила югорчан за выдающиеся заслуги. Впервые в автономном округе была вручена новая региональная награда — знак "Заслуженный труженик Югры". Награды удостоены заслуженный работник редакции газеты "Новости Югры" Альбина Уфимцева, печатник компании "Печатный мир г. Сургут" Надежда Рябикова, токарь механического цеха ПАО "Сургутнефтегаз" Алексей Тихонов.

Речь идет о 41 награде, в том числе знаках "За заслуги перед Ханты-Мансийским автономным округом - Югрой", "Заслуженный труженик Югры", "За укрепление дружбы и сотрудничества", медали "Материнская слава", звании "Почётный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа — Югры", почётных грамотах и благодарностях губернатора.

В преддверии 92-й годовщины со дня образования автономного округа Наталья Комарова наградила первого губернатора Югры Александра Филипенко премией "За выдающийся вклад в социально-экономическое развитие автономного округа". Он отмечен за значительный вклад в развитие социально-экономического, культурного, научного и производственного потенциала региона.

"Югорчане помнят вас, любят и высоко ценят все, что было сделано для развития региона, каждого югорчанина вашей командой специалистов во главе с вами. В преддверии дня рождения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры особенно почетно вручить вам этот знак", - сказал Комарова.

Филипенко поблагодарил Наталью Комарову и жителей автономного округа за высокую награду, отметив, что для него важно видеть родной округ в числе лидеров в экономической политике, социальной сфере, пространственном развитии.

"Для нас не было проблем, недостижимых целей – мы все могли. Регион осваивали 30 млн человек. Спасибо огромное всем за то, что делали и делают, за память, которая осталась. Для меня лучшие годы жизни – это Югра. Люблю всех югорчан", - сказал первый губернатор Югры.

В тот же день, 9 декабря, начала свою работу трехдневная XXV выставка-ярмарка окружных товаропроизводителей "Товары земли Югорской", участниками которой стали более 200 предприятий Югры из 21 муниципального образования. На центральном стенде выставки – масштабные инвестиционные проекты в сфере АПК региона: Ханты-Мансийский рыбокомбинат, КФХ Чурилович (Кондинский район), АО "Агроника" (Урай), ООО "Обь-регион" (птицефабрика "Белоярочка", Сургут), КФХ "Богдашка" (Ханты-Мансийский район). Товаропроизводители предлагают широкий выбор товаров: рыбная и мясная продукция, кондитерские изделия, сладости, фермерская продукция, дикоросы, сувениры, текстиль для дома, брендовая одежда и многое другое.

Среди мероприятий, состоявшихся в день 92-летия Ханты-Мансийского автономного округа, 10 декабря, - чествование победителей всероссийской краеведческой олимпиады "Многовековая Югра", регионального фотоконкурса "Открой Югру!" и IV федерального просветительского марафона "Новые горизонты". Награды вручила губернатор Наталья Комарова.

"Сегодня, в день рождения автономного округа, примите мои поздравления. Вы все – активные строители нашего общего дома, Югры. Важно, чтобы он был уютным, красивым, доброжелательным для каждого, украшал нашу страну. Когда мы задумывали проект "Многовековая Югра", даже не предполагали, что он вызовет такой интерес. В этом году – 290 тыс. участников из 86 субъектов России. Как заявляет экспертное жюри, лучше всего о нашем крае знают сами югорчане, жители Московской, Новосибирской, Новгородской, Свердловской, Тюменской областей. Важно, что интерес к нашему проекту проявили школьники из Узбекистана и Кыргызстана", - сказала Наталья Комарова.

Среди победителей викторины "Многовековая Юграа" – Николай Никишкин (ученик третьего класса, село Казым, Белоярский район), Антон Криницин, (ученик четвертого класса, посёлок Игрим, Берёзовский район) Арина Серикова (ученица второго класса, город Ханты-Мансийск). Победители получили велосипеды, самокаты и умные часы.

10 декабря в столице Югры состоялся также первый кинодиалог "Север – Юг" – одно из мероприятий коммуникационной карты XXI Международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня". Оператором мероприятия является фонд "Инносоциум" – социальная платформа фонда "Росконгресс". Первой страной "Юга" на кинодиалогах стала Индия.

Губернатор автономного округа предложила сформировать деловую и коммуникационную программу, которая позволит фестивалю быть на связи 365 дней в году, а не только в фестивальные дни. В программу войдут лаборатории, этнокино, мастерские по созданию короткометражных фильмов в партнерстве с бизнес-сообществом, некоммерческим сектором, продюсерские туры и практические сессии от мастеров для студентов и начинающих авторов.

Автономный округ является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам России и лидирует по ряду основных экономических показателей. В 2022 г. Югра отметила 904-летие первого упоминания в русских исторических летописях. Запись о Югре была сделана в одну из ранних редакций "Повести временных лет" (дошедшей до нас по Лаврентьевскому списку – древнейшему из датированных летописных документов России) в 1118 г. летописцем из окружения князя Мстислава Великого, сына Владимира Мономаха.