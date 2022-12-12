Путин откроет новые и реконструированные объекты транспортной инфраструктуры

Президент Владимир Путин в режиме видеосвязи примет участие в церемонии открытия новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры. Церемония состоится 13 декабря.

Объекты автомобильной сети, а также участки трасс, на которых завершён капитальный ремонт, будут открыты во Владимирской, Свердловской, Московской, Воронежской областях и Северной Осетии, сообщает пресс-служба Кремля.

Конкретные объекты не названы.