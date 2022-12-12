Олимпийский комитет США выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024

Олимпийский комитет США (USOPC) выступил за допуск спортсменов из России к следующим Олимпийским играм – летом 2024 года в Париже.

Председатель совета директоров USOPC Сюзанн Лайонс заявила, что США выступают категорически против появления россиян на Олимпиаде под национальным флагом, но под нейтральным знаменем они должны выступать, иначе это повредит самому олимпийскому движению.

"Это, может быть, неприятно осознавать, но недопуск россиян отбрасывает нас назад, их возвращение действительно важно для (олимпийского) движения. При этом мы по-прежнему поддерживаем украинский народ и украинских спортсменов. США поддерживают поиск возможностей вернуться к соревнованиям для спортсменов, которые тренировались для этого всю свою жизнь, но мы категорически против того, чтобы они вернулись под национальным флагом, в то время как их страны находятся под санкциями", - цитирует Лайонс The Wall Street Journal.