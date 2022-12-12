12 Декабря 2022
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото:Накануне.ru

В Тюменской области приступают к патрулированию лесов перед новогодними праздниками

В преддверии новогодних праздников в Тюменской области начнется патрулирование лесов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре правительства Тюменской области.

Патрулирование будет запущено с 14 декабря. Цель патрулей - сохранить молодые деревья от незаконной вырубки. Традиционно в декабре особое внимание уделяется сохранению хвойных деревьев. Власти региона напоминают тюменцам, что самостоятельно рубить деревья, равно как и срезать с них ветки, нельзя.

Нарушителям грозят штрафы от 3 до 4 тыс. руб. для физических лиц. Для юридических - штрафы в разы больше - от 200 до 300 тыс. руб. В случае, если ущерб больше 5 000 рублей, предусмотрена уголовная ответственность, в том числе в виде лишения свободы.

Право заготавливать деревья для новогодних праздников принадлежит арендаторам лесных участков, а также лесничествам по результатам аукционов по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений.

Чтобы купить правильное дерево, лучше отправиться на "елочный базар", где продавцы: выдают чек, могут показать документы на заготовку и провоз.

Государственные лесные инспекторы проводят рейды в течение года. С начала 2022 года в регионе проведено более 6 300 патрулирований.

Теги: патрулирование, лес, хвойные деревья, вырубка, новый год



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