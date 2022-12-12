12 Декабря 2022
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Происшествия Челябинская область
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Челябинске СК проводит проверка из-за смерти ребенка, болевшего ОРВИ

В Челябинске проводится доследственная проверка по факту смерти 10-летнего мальчика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Мальчик умер утром 12 декабря в лечебном учреждении. По предварительным данным, ребенка доставили в больницу после ухудшения состояния во время болезни. В настоящий момент устанавливается причина смерти.

По информации Ural Mash, у ребенка поднялась температура. Врач выписал противовирусные, полоскание и сироп от кашля. Однако через несколько дней у мальчика поднялась высокая температура, ее не могли сбить, и началась рвота. Через некоторое время температура упала ниже 36 градусов. Мать ребенка вызвала скорую. Однако машину для мальчика не нашли. Тогда женщина решила отвезти его в неотложку. Ребенок умер.

Теги: СК, ребенок, ОРВИ,



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