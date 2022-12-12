В Подмосковье людям пришлось по забору ползти на ж/д станцию из-за потопа

В подмосковном Фрязево жители сегодня утром вынуждены были практиковаться в паркуре и скалолазании: преодолевать дорогу до железнодорожной станции им пришлось по прутьям металлического забора, потому что пешеходную зону затопило потоками из растаявшего снега. Местные паблики отмечают, что проблема не разовая и не связана с текущими аномальными погодными условиями – лужа на железнодорожной площади образуется каждый год, но необычный декабрьский дождь делает попадание ногами в воду гораздо рискованнее, чем июльский ливень.