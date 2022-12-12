12 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области

ЕМУП "Гортранс" заплатит екатеринбурженке, получившей травму в трамвае

Суд взыскал с ЕМУП "Гортранс" компенсацию за травму жительницы Екатеринбурга, которую та получила во время движения трамвая.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, инцидент произошел еще 17 мая 2014 года в 15.00. Двигаясь по улице Белореченская в сторону улицы Шаумяна, трамвай №1 резко затормозил, из-за чего пассажирка 1946 г.р. не удержалась за поручень и упала на пол спиной вперед. В результате она получила повреждение связок шейного отдела позвоночника, ушиб правого и левого локтевого суставов и ушиб мягких тканей левой лопатки.

На протяжении долгого времени пенсионерка испытывала боли в позвоночнике, тазобедренном суставе, а также опасалась за свое здоровье. Тогда за ее права решила побороться прокуратура, подав иск к ЕМУП "Гортранс" в Ленинский районный суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей. Суд удовлетворил требования, однако в три раза снизил сумму компенсации.

Пенсионерке уже выплатили 50 тыс. рублей.

Теги: трамвай, Екатеринбург, Гортранс, суд, травма, компенсация



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