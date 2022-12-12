12 Декабря 2022
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Общество Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

Рэпера Oxxxymiron* оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС РФ

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал рэпера Мирона Федорова* (он же Oxxxymiron*) по ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ.

Недовольство правоохранительных органов вызвал ролик, в котором артист рассуждает в день начала военной спецоперации о своем отношении к происходящему, о перспективах ситуации и т.д. Его позицию можно охарактеризовать как антивоенную.

"24.02.2022 Федоров* на своей странице "ВКонтакте" разместил видеозапись, где идущий молодой человек в черном капюшоне ведет трансляцию, начинающуюся со слов:"Всем привет из Питера…". Данная запись не была удалена до момента выявления, а именно до 19.09.2022", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Санкт-Петербурга.

По статье о дискредитации ВС РФ суд назначил штраф в размере 45 тыс. руб.

Между тем, в Санкт-Петербурге ранее на рэпера завели административное дело по статье о публичных призывах "к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ с использованием сети Интернет". Активистка Екатерина Мизулина считает, что рэпер призывал отделить Санкт-Петербург от России в своей песне "Ойда".

Клип на песню вышел 16 сентября этого года. В ней есть строчка "Ингрия будет свободной". Ингрия - одно из исторических названий области на северо-западе России, где располагается Петербург. Глава так называемой Лиги безопасного интернета Мизулина усмотрела в песне призывы к нарушению территориальной целостности РФ.

*Oxxxymiron, он же Мирон Федоров внесен в реестр физлиц – иностранных агентов Минюста РФ

Теги: Oxxxymiron, штраф, дискредитация



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