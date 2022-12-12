12 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России ожидаемая продолжительность жизни составляет всего 72 года

В России ожидаемая средняя продолжительность жизни с конца прошлого года выросла на 1,8 года и до конца 2022 года еще немного подрастет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он отметил, что сейчас страна вышла на устойчивую траекторию снижения смертности. "Мы вернулись сейчас уже к показателям ниже 2019 года", - цитирует министра "Интерфакс".

При этом даже с учетом роста в 1,8 года сам показатель в России довольно скромный. Так, в конце 2021 года президент России Владимир Путин сообщил, что за время пандемии средняя продолжительность жизни россиян сократилась с 71,5 до 70,1 года. Таким образом, сейчас показатель составляет около 72 лет.

Для сравнения: средняя ожидаемая продолжительность жизни в Японии (где тоже была пандемия) в 2021 году составила 87,57 года для женщин и 81,47 года для мужчин.

Теги: продолжительность жизни, смертность, михаил мурашко



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