12 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: t.me/slutsky_l

Виктор Бут вступил в ЛДПР

Бзинесмен Виктор Бут, просидевший в американской тюрьме 14 лет за контрабанду оружия, вступил в ЛДПР. Об этом говорится в сообщениях на страницах партии в соцсетях.

"Виктор Бут вступил в ЛДПР и поблагодарил председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и основателя партии Владимира Жириновского за помощь в вызволении из заточения в США", - говорится в посте фракции ЛДПР в Госдуме.

"Партбилет ЛДПР лично вручил сегодня Виктору Анатольевичу Буту на Слёте, посвящённом 33-летию партии, - пишет председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. - Мы - партия патриотов! Уверен, Виктор Бут - сильный духом и мужественный человек - займёт в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды!".

Бута обменяли на прошлой неделе на американку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков.

Виктор Бут вступает в ЛДПР.(2022)|Фото: t.me/slutsky_l

Теги: виктор бут, лдпр, леонид слуцкий



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