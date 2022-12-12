Виктор Бут вступил в ЛДПР

Бзинесмен Виктор Бут, просидевший в американской тюрьме 14 лет за контрабанду оружия, вступил в ЛДПР. Об этом говорится в сообщениях на страницах партии в соцсетях.

"Виктор Бут вступил в ЛДПР и поблагодарил председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и основателя партии Владимира Жириновского за помощь в вызволении из заточения в США", - говорится в посте фракции ЛДПР в Госдуме.

"Партбилет ЛДПР лично вручил сегодня Виктору Анатольевичу Буту на Слёте, посвящённом 33-летию партии, - пишет председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. - Мы - партия патриотов! Уверен, Виктор Бут - сильный духом и мужественный человек - займёт в ней достойное место. Добро пожаловать в наши ряды!".

Бута обменяли на прошлой неделе на американку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков.