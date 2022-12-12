В Исетском районе главврача больницы наказали за выброшенные на свалку шприцы

В Исетском районе, примерно в трех километрах от села Исетское, на территории Бархатовского сельского поселения на площадке полигона твердых бытовых отходов, были обнаружены шприцы, а также иглы от них, ватные тампоны и ампулы от лекарств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, была проведена проверка, в ходе которой было установлено, что медицинские отходы принадлежат областной больнице №13.

"Ответственный работник медицинского учреждения нарушил установленный порядок по сбору и утилизации отходов. Прокуратура района внесла главному врачу медицинского учреждения представление с требованием устранить нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с отходами производства и потребления. В результате прокурорского вмешательства медицинские отходы утилизированы в установленном законом порядке", - говорится в сообщении.

Главврача больницы привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ. Его оштрафовали на 30 тыс. руб.

Постановление не вступило в законную силу.