12 Декабря 2022
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Фото: Накануне.RU

Казахстан подтвердил, что обсуждения "тройственного газового союза" пока не было

Создание "тройственного газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном пока не обсуждалось, речь идет только об оценке технических возможностях газотранспортных систем этих стран, сказал журналистам министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Вопрос "тройственного газового союза" не обсуждался, все обсуждения шли в формате двустороннего сотрудничества. К примеру, скажем, Казахстан и Российская Федерация, Казахстан и Узбекистан, Узбекистан и Казахстан", - приводит ТАСС словам министра.

28 ноября в Кремле заявили, что Владимир Путин обсуждал именно создание "тройственного газового союза" с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Позже министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов сказал, что страна будет импортировать энергоресурсы на основе коммерческих контрактов. По его словам, участие в "каком-то альянсе или союзе" для этого не требуется. По данным Reuters, министр заявил, что Ташкент не согласится на политические условия, которые поставят под угрозу его национальные интересы.

Теги: казахстан, тройственный газовый союз, узбекистан



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