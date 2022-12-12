Обвинение требует посадить экс-мэра Владивостока на 17 лет за взяточничество

Государственный обвинитель запросил для экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка наказание в виде 17 лет колонии и штрафа в 150 млн руб. по делу о взятках, передает РИА Новости.

Гуменюка обвиняют в получении взяток на 38 млн руб.

Следствие считает, что Гуменюк, ранее работавший директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получал взятки от своего знакомого, который управлял коммерческими организациями, занимающимся строительством.

Кроме того, в СКР полагают, что с декабря 2018 по февраль 2021 года Гуменюк, занимавший пост мэра Владивостока, получал взятки в виде денег от того же знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.

Гуменюк был задержан в октябре прошлого года. СК сообщил, что его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В мае 2021 года – после отставки Гуменюка с поста мэра Владивостока – у него дома проводились обыски. В отставку он подал добровольно, но после критики со стороны губернатора Приморья Олега Кожемяко и полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.