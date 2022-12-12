Эр-Рияд усомнился в эффективности потолка цен на российскую нефть

Каких-либо заметных результатов от введения западными странами потолка цен на нефть из России не наблюдается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман.

"Также нет полной уверенности в том, что это будет реализовано", — подчеркнул он.

Министр отметил, что эти ограничительные меры используются в политических целях и пока не ясно, удастся ли с их помощью добиться результата.

Между тем, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что политика потолка цен на российскую нефть пока работает в соответствии с ожиданиями Вашингтона. Она назвала целью потолка цен на российскую нефть ограничение доходов РФ при продолжении поставок на рынок, пишет "Коммерсантъ". Потолок цен вступил в силу 5 декабря, и Йеллен считает, что "пока все идет хорошо".

На фоне введения потолка цен российская нефть Urals подешевела до $43,73 за баррель. После потери Россией европейского рынка покупателями Urals остались в первую очередь Китай и Индия, поэтому цена на российскую нефть должна быть снижена, чтобы конкурировать с более традиционными для Азии поставщиками.

В Кремле заявили, что введение потолка цен на нефть – абсурдный шаг, экспертное обсуждение ответа России на него близится к завершению.