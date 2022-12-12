Руководители технического блока "Россети Урал" встретились для решения ключевых производственных вопросов

В Екатеринбурге прошло совещание технического блока компании с участием генерального директора "Россети Урал" Александра Пятигора и первого заместителя генерального директора – главного инженера "Россети Урал" Владимира Рябушева.

В ходе основных докладов были отмечены итоги деятельности за 11 месяцев и озвучены задачи на следующий год. Особое внимание было уделено вопросам производственного контроля и охраны труда, повышения уровня квалификации сотрудников, повышения качества электроснабжения клиентов, а также планам перспективного развития электросетевой инфраструктуры Урала и Прикамья. Для более комплексного подхода при изучении острой проблематики, участники объединялись в группы для выработки ряда технических решений. Также были освещены темы внедрения и перспектив развития информационных комплексов и автоматизации производственных бизнес-процессов.

"Мы очень плотно обсудили с коллегами приоритетные аспекты нашей совместной работы на 2023 год. В первую очередь, на моем личном контроле и контроле главного инженера будут вопросы безопасного труда наших коллег, а также безусловная личная ответственность каждого за соблюдение правил охраны труда во всех подразделениях компании. Следующий год в "Россети Урал" станет годом охраны труда при производстве работ! Это означает полный пересмотр подходов к работе с персоналом, абсолютное повышение эффективности всей системы охраны труда в нашей компании. Еще одним вектором, который требует от всех блоков повышенного внимания, будет являться скорость реагирования на обращения клиентов, совершенствование этого взаимодействия, развитие более эффективных каналов онлайн-коммуникации с потребителями. Клиентский сервис в "Россети Урал" должен стать лучше и оперативнее. Полноценное информирование по всем вопросам нашей деятельности и взаимодействие с клиентами не должны вызывать нареканий со стороны жителей регионов присутствия, которые ожидают от компании качественное электроснабжение и еще более высокий уровень предоставления всех услуг", - отметил генеральный директор компании "Россети Урал" Александр Пятигор по итогам мероприятия.

В заключительной части совещания Владимир Рябушев вручил главным инженерам филиалов "Свердловэнерго", "Челябэнерго", "Пермэнерго" и компании "Россети Урал"-"Екатеринбург" паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2022-2023 годов.