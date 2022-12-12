В Казани из-за нелетной погоды почти на 19 часов задерживается самолет до Тюмени

Из Казани в Тюмень не вылетел самолет авиакомпании "ЮВТ Авиа", который должен был прилететь в Рощино еще накануне вечером, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным онлайн табло, воздушное судно должно было прибыть в Тюмень 11 декабря, в 20.30. Рейс задерживается на 19 часов. Сейчас расчетное время прибытия составляет 15.20.

Причиной задержки стала непогода. Аэропорт Казани перестал принимать и выпускать самолеты. Администрация аэропорта разместила пассажиров в гостинице и обеспечила их напитками и питанием.

Из-за задержки прилета рейса задерживается и вылет из Тюмени в Казань. С 13.45, 12 декабря, вылет перенесен на 16.40.