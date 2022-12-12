12 Декабря 2022
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Политика За рубежом
Фото: скриншот с телеканала RT

США привлекут Бута к ответственности, если он продолжит прежнюю "линию работы"

США привлекут к ответственности россиянина Виктора Бута, если он продолжит прежнюю "линию работы", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, несмотря на "существующий риск" для национальной безопасности США, американские власти сочли Бута "управляемым" и согласились на его освобождение.

"Если господин Бут решит вернуться к своей прежней линии работы, тогда мы сделаем то, что необходимо для привлечения его к ответственности и защиты наших интересов", - сказал Кирби в интервью телеканалу ABC.

Напомним, 8 декабря состоялся обмен заключенными между США и Россией: Бута обменяли на бывшую баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер. Она была приговорена российским судом к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. В ноябре Грайнер этапировали в ИК в Мордовии. Виктор Бут был обвинен в контрабандной торговле оружием и 14 лет провел в американской тюрьме.

Теги: бут, кирби, сша



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