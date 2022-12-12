В России число умерших ВИЧ-инфицированных увеличилось на 2,4% за год

В 2021 году в России увеличилось число смертей среди граждан с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

По данным Роспотребнадзора, этот показатель составил 32 тыс. 160 случаев, что на 2,4% больше, чем в 2020 году, когда скончались 31 тыс. 408 человек. Таковы результаты исследования о причинах летальных исходов у больных ВИЧ за 2019–2021 гг.

36,2% умерших россиян с ВИЧ в прошлом году были потребителями инъекционных наркотиков. 33,3% от общего числа – женщины, 0,3% смертей приходилось на мужчин, имеющих секс с представителями своего пола, сообщают "Ведомости".

Напомним, Россия в 2021 году вошла в пятерку стран, где ВИЧ распространяется быстрее всего. Это следует из отчета Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.