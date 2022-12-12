12 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

СМИ: пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот уже в 2023 году

Пяти- и десятирублевые банкноты могут вернуться в оборот в России уже в 2023 году.

Как сообщил генеральный директор "Гознака" Аркадий Трачук, контракт 2022 года с Центробанком РФ уже фактически исполнен. В настоящее время идет обсуждение контракта на предстоящий год. Трачук отметил, что не принято говорить о том, печатаются ли банкноты в пять и десять рублей "в данную секунду".

"Есть разница между производством банкнот и их фактическим выпуском в обращение в соответствии с потребностями рынка, банков, ритейла. Но я могу предположить, что в следующем году мы можем увидеть банкноты низких номиналов в большем объеме", — подчеркнул гендиректор. Отмечается, что "Гознаку" сложнее всего пришлось с возобновлением выпуска пятирублевой купюры, поскольку ее печатали всего один раз — в 1997 году. По этой причине пришлось "поднимать" всю техническую документацию, подходить к вопросу, будто это новое изделие, сообщают "Известия".

Ранее зампред ЦБ Сергей Белов полагает, что сейчас экономических предпосылок для деноминации нет.

Теги: банкноты, рубли, деньги, Гознака



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