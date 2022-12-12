12 Декабря 2022
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Политика Санкт-Петербург
Фото: Накануне.RU

"Мы будем биться": Пригожин гарантировал, что погибшего на Украине бойца ЧВК "Вагнер" похоронят на Аллее Героев

Предприниматель Евгений Пригожин высказался об отказе властей Санкт-Петербурга в захоронении погибшего участника спецоперации России по защите республик Донбасса на Аллее Славы.

Журналисты издания «Питерские заметки» обратились к Пригожину с просьбой прокомментировать скандал с отказом Смольного выдать разрешение на захоронение бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова на Аллее Славы. По словам бизнесмена, он уже в курсе проблемы и намерен добиться организации похорон героя спецоперации, а потом привлечь к ответственности виновных.

«Да, безусловно, я в курсе этого факта. Можно сказать, вандализма и издевательства над памятью наших погибших братьев. Мы будем биться за каждого бойца, вне зависимости от того, заключенный он или нет. В ЧВК «Вагнер» бывшие заключенные и сотрудники правоохранительных органов воюют плечом к плечу, погибая друг за друга, во имя своей общей Родины», — цитирует предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Он добавил, что после завершения траурной церемонии будет «выдергивать за уши каждого гаденыша», чтобы виновный в промедлении организации похорон заглянул в глаза бойцу, который отдал жизнь, защищая свою Родину.

Теги: чвк вагнер, евгений пригожин, аллея героев, конкорд, смольный



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